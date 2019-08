Pogba alla Juventus, Van De Beek al Real potrebbe riaprire lo scenario

Paul Pogba è sempre il sogno della Juventus, per l'immediato o anche per il futuro. Il giocatore è stato vicino al Real ma Van De Beek riapre il caso.

Al momento le priorità della sono certamente Romelu Lukaku e Danilo (entrambi coinvolti in due scambi, con protagonisti anche Dybala e Cancelo). Ma la Vecchia Signora resterà in allerta qualora si riaprisse nuovamente una piccola porta su Paul Pogba.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E secondo 'Tuttosport' questa porta si starebbe per riaprire, anche se non è detto che sia per l'immediato. Paul Pogba vorrebbe lasciare il , ma il mercato in Premier League chiude giorno 8 di agosto e c'è poco tempo. Sulle sue tracce la squadra più forte è sempre stata il .

Ma le Merengues in questo momento stanno per acquistare un giocatore che gioca proprio nel ruolo di Paul Pogba: Donny Van De Beek. La trattativa con l' sembra ben avviata e molto vicino alla conclusione, con la conferma arrivata direttamente da Ten Hag, tecnico dell'Ajax.

L'articolo prosegue qui sotto

A meno che Florentino Perez non riesca nell'incredibile compito di acquistare Van De Beek e Pogba nella stessa settimana, il giocatore francese potrebbe tornare a valutare altre alternative.

Una situazione che la Juventus segue nuovamente con attenzione, dopo che pochi giorni fa soltanto il Polpo sembrava cosa fatta con il Real.

Un Pogba che resta allo United può essere trattato subito ma, al tempo stesso, anche più avanti nel tempo, tenendo soprattutto conto del fatto che il contratto con gli inglesi scade nel 2021.