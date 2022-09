Podgoreanu lascia lo Spezia e va al Maccabi Haifa: giocherà contro la Juventus in Champions League

L'esterno d'attacco è reduce da un'esperienza deludente allo Spezia e ha deciso di tornare in Israele. Ad ottobre sfiderà la Juve in Champions.

E' passato in Italia come una meteora, prima di ritornare nel suo Paese d'origine da calciatore maturato e pronto a imporsi in una delle squadre più importanti di Israele.

Stiamo parlando di Suf Podgoreanu, esterno classe 2002 che nell'ultimo giorno di mercato si è trasferito al Maccabi Haifa.

Il calciatore è arrivato in Italia nel settembre del 2020 grazie alla Roma, che lo ha inserito nel suo settore giovanile.

Terminata la trafila nella Primavera romanista, i giallorossi hanno deciso di cederlo a titolo definitivo allo Spezia nell'estate successiva.

Ma anche in Liguria, in un contesto meno competitivo rispetto a quello della Roma, l'ala destra ha faticato a trovare spazio, giocando qualche spezzone di partita all'inizio del campionato 2021/2022.

Lo Spezia ha quindi deciso di lasciarlo partire e ad accoglierlo è il Maccabi Haifa, squadra tre le più rinomate in Israele e che prenderà parte alla prossima Champions League.

E proprio nella massima competizione calcistica, Podgoreanu ritroverà un pezzo d'Italia. Gli israeliani sono infatti stati sorteggiati con la Juventus nel girone di Champions e sfideranno i bianconeri il prossimo 5 ottobre a Torino.

Una sfida difficile per il Maccabi, ma dove l'esterno potrebbe mettersi in mostra e magari far crescere qualche rimpianto a chi lo ha lasciato partire.