Pochi titoli in bacheca? Batistuta: "Al Real o al Milan mi sarei annoiato"

Gabriel Omar Batistuta, ricorda la sua carriera e svela: “Mi volevano Real, Milan e Manchester, ho scelto la tranquillità di Firenze”.

E’ stato uno dei più grandi attaccanti di ogni tempo, nel corso della sua carriera ha però vinto molto meno rispetto ad altri colleghi meno quotati. Gabriel Omar Batistuta, nonostante le valanghe di goal segnati in Italia, a livello di club ha messo in bacheca solo uno Scudetto, due Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia.

Il Re Leone non è stato certamente favorito dal fatto di aver militato nove stagioni nella Fiorentina. Nel corso del suo periodo gigliato infatti, non ha potuto competere per la conquista dei trofei più importanti, tuttavia si è consolato con il fatto di essere diventato un idolo assoluto a Firenze, nonché uno dei più grandi miti della storia del club viola.

Come riportato da Marca, Batistuta, parlando all’American Business Forum, ha ammesso di non avere rimpianti.

“Spesso il calciatore viene trattato come un prodotto. Quando ero alla Fiorentina, mi hanno cercato il Real Madrid, il Manchester United, il Milan, io però ho sempre scelto la tranquillità di Firenze. Se fossi andato a Madrid avrei segnato più di 200 goal e avrei vinto di più, ma mi sarei annoiato. La stessa cosa sarebbe accaduta al Milan”.

Batistuta ha lasciato un ricordo indelebile a Firenze.