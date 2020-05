Pochettino ricorda la finale di Champions: "Era difficile smettere di piangere"

Poco meno di un anno fa, il si giocava la possibilità di diventare campione d'Europa: nel confronto tutto inglese prevalse però il , negando all'allora tecnico Mauricio Pochettino la gioia di un trionfo inatteso a inizio stagione.

L'ex allenatore degli 'Spurs' è tornato a parlare dopo l'esonero che ha visto José Mourinho sostituirlo a novembre dopo una serie di risultati deludenti, come il clamoroso 2-7 interno subìto contro il . Queste le sue dichiazioni rilasciate a 'The Guardian'.

"Quando allenavo l' , Mourinho dirigeva il : ci incontrammo e mi regalò una bottiglia di vino rosso e due kit del Real per i miei bambini. Da quel momento abbiamo instaurato una bella amicizia e sono felice che sia stato lui a sostituirmi al Tottenham. Mi fa piacere anche aver lasciato il club in una posizione privilegiata e sicuramente José è grato per questo".

Pochettino credeva di poter prendere il posto di Mourinho al Real Madrid durante l'esperienza in , invece è avvenuto l'esatto contrario.

Il ricordo va, come inevitabile che sia, alla sfortunata finale di Champions che avrebbe potuto riscrivere la storia del Tottenham.

"Abbiamo giocato meglio del Liverpool per lunghi tratti e forse avremmo meritato un esito migliore, ma in finale conta solo il risultato e, in questo caso, la vittoria. Non chi merita o chi non merita. Il rigore concesso dopo pochi secondi ha cambiato tutto, è difficile preparare la squadra a un evento del genere. Ero molto deluso, smettere di piangere e sentirsi male era tremendamente difficile".