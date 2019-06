Playout Serie B, Venezia-Salernitana 3-4 d.c.r.: granata salvi ai rigori, Cosmi retrocede

Modolo pareggia i conti nei tempi regolamentari e porta il match ai supplementari: la Salernitana vince ai calci di rigori e conquista la salvezza.

Non bastano 120 minuti per decretare un vincitore in questa doppia finale playout: la batte il ai calci di rigore e conquista la salvezza, la squadra di Cosmi retrocede in Serie C. Impresa della squadra ospite, che resiste con un uomo in meno per 80 minuti fino alla lotteria dagli undici metri.

Nonostante il gran caldo le due squadre scendono in campo tenendo buoni ritmi: il Venezia prova maggiormente a cercare Bocalon in area avversaria, ma la squadra ospite si difende con ordine e riparte con pericolosità.

La prima palla goal capita sul destro dello stesso Bocalon, che calcia però sul corpo Micai tutto solo in area. La partita resta in equilibrio fino al 41', quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Modolo dribbla in area da vero attaccante e trova l'incrocio con un gran destro. Il match si complica ulteriormente per gli uomini di Menichini quando Minala rifila una gomitata volontaria sullo stomaco allo stesso Modolo: dopo aver consultato il VAR, l'arbitro estrae il rosso diretto al centrocampista del Camerun.

Nella ripresa la gara si gioca ancora sul filo dell'equilibrio: il Venezia cerca il colpo del ko con le conclusioni di Lombardi, mentre la formazione campana sfiora il pari con un bolide di Di Tacchio che sfiora la traversa.

Nel finale Pinato fallisce una clamorosa occasione sotto porta calciando alto sopra la traversa a due passi dalla linea di porta: le due squadre attaccano senza paura nonostante l'importanza della posta in palio, ma non bastano i 90 minuti per decretare il vincitore.

Negli extra-time Zigoni sfiora il goal della domenica con un pallonetto dai 40 metri che sfiora la traversa: con il passare dei minuti i padroni di casa alzano la propria pressione sfruttando le corsie esterne, mentre la Salernitana si affida a Djuric per respirare e tenere palla nella metà campo avversaria. Gli ospiti tengono con le ultime forze e portano il match ai calci di rigore.

Dal dischetto gli uomini di Menichini sono infallibili e vanno a segno con Casasola, Calaiò, Pucino e Di Tacchio: nel Venezia segnano Domizzi e Suciu, errori decisivi per Bentivoglio e Coppolaro.

I GOAL

41' MODOLO 1-0 - La palla arriva al vertice dell'area su azione d'angolo: Modolo controlla e finta il tiro dribblando Lopez, poi scarica un perfetto destro sotto l'incrocio.

IL TABELLINO

VENEZIA-SALERNITANA 3-4 d.c.r.

MARCATORI: 41' Modolo

SEQUENZA RIGORI: Domizzi goal (V), Casasola goal (S), Suciu goal (V), Calaiò goal (S), Bentivoglio parato (V), Pucino goal (S), Coppolaro alto (V), Di Tacchio goal (S).

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Modolo (68' Coppolaro), Domizzi, Bruscagin; Lombardi, Schiavone (116' Suciu), Bentivoglio, Pinato; Rossi (96' Pimenta), Bocalon (67' Zigoni).

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez (85' Memolla); Odjer (120' mazzarani), Di Tacchio, Minala; Casasola, Djuric (117' Calaio), Anderson (56' Orlando).

ARBITRO: Aureliano

AMMONITI: Bocalon, Schiavone, Pimenta

ESPULSI: Minala