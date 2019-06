Playout Serie B, Salernitana-Venezia 2-1: Djuric e Jallow, primo round ai granata

Djuric e Jallow portano in vantaggio la Salernitana nel primo tempo del playout, il Venezia reagisce nel finale con Zigoni.

La si aggiudica la finale d'andata del playout di Serie B. Dopo le mille polemiche dei giorni scorsi il club di Lotito si impone sul di Serse Cosmi con le reti nel primo tempo di Djuric e Jallow. Nel finale il solito Zigoni tiene dimezza le distanze e tiene aperte le speranze in vista del ritorno.

Il match inizia su ritmi piuttosto bassi con il gioco spesso interrotto: con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il proprio baricentro e arrivano con pericolosità dalle parti di Vicario. Al quarto d'ora il risultato si sblocca con il lampo di Djuric, che domina il gioco aereo e di testa insacca il vantaggio dei padroni di casa.

Il Venezia prova a reagire con un colpo di testa di Bocalon, ma al 25' arriva il raddoppio della Salernitana sulla dormita della difesa di Cosmi: Jallow ha tutto il tempo di controllare e girare in rete il raddoppio che fa esplodere l'Arechi. Gli ospiti reagiscono e protestano per un tocco di mano in area di Mantovani, che l'arbitro non punisce dopo il consulto con il VAR.

Nella ripresa Cosmi gioca la carta Zigoni, ma i padroni di casa si abbassano con ordine e concedono pochissimi spazi, affidando la manovra offensiva alle ripartenze. Pinato ci prova con un destro da fuori che sfiora il palo, ma l'occasione più nitida capita sulla testa di Modolo, che tutto solo spedisce incredibilmente alto a un passo dalla linea di porta.

La meritata rete veneta arriva in pieno recupero, quando Coppolaro pesca la testa di Zigoni a centro area e l'attaccante insacca all'angolino, confermandosi il grande protagonista di questo finale di stagione e tenendo aperte le speranze per la squadra di Cosmi.

I GOAL

14' DJURIC 1-0 - Cross morbido di Lopez dalla sinistra per la testa di Djuric, che sovrasta i due centrali del Venezia e schiaccia sulla linea il vantaggio dei padroni di casa.

25' JALLOW 2-0 - Sugli sviluppi di un fallo laterale battuto in area Djuric fa da sponda per Jallow, che controlla di petto e si gira con un gran destro all'angolino basso.

91' ZIGONI 2-1 - Bellissimo cross teso di Coppolaro per la testa di Zigoni, che viene lasciato libero di insaccare all'angolo basso.

IL TABELLINO

SALERNITANA-VENEZIA 2-1

MARCATORI: 14' Djuric (S), 25' Jallow (S), 91' Zigoni (V)

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Minala (84' Akpa Akpro); Orlando (65' Anderson), Djuric (82' Calaio), Jallow.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Coppolaro, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Pinato (91' Segre); Lombardi, Bocalon (63' Rossi), Pimenta (54' Zigoni).

ARBITRO: Di Paolo

AMMONITI: Lombardi, Bruscagin, Orlando, Odjer

ESPULSI: nessuno