Playout Primavera 1, Empoli-Genoa 3-1: Tris e salvezza per i toscani

L'Empoli batte 3-1 il Genoa nei playout del Campionato Primavera 1 e conquista la salvezza: decidono i goal di Montaperto, Ekong e Canestrelli.

L' di Lamberto Zauli conquista la salvezza nel campionato Primavera 1 superando 3-1 il di Carlo Sabatini nel playout che si è giocato nel campo di Monteboro.

Sono i liguri a portarsi in vantaggio al 23'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Miscovschi mette al centro un bel cross che sorprende la difesa dei padroni di casa e consente a Bianchi di depositare in fondo alla rete da due passi.

Il goal subito scatena però la reazione dei toscani, che prima pareggiano al 31' con un calcio di rigore trasformato con freddezza da Montaperto e concesso per un fallo di mani in area di De Conha. Nella ripresa gli azzurri passano a condurre al 52' con un bel colpo di testa di Ekond su traversone del solito Montaperto.

Nel finale infine, con il Genoa totalmente riversato nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, l'Empoli chiude la pratica trovando anche la rete del tris grazie a un altro colpo di testa, stavolta di Canestrelli, su traversone di Ricchi su calcio di punizione.

Gli sforzi del Genoa di riaprire la gara si rivelano vani e al fischio finale dopo 5' di recupero è la squadra di Zauli a far festa per la salvezza, mentre per il Genoa arriva un'amara retrocessione in Primavera 2.