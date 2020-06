Playoff Serie C, Siena penalizzato ma felice: passa il turno a tavolino

Penalizzazione di un punto per il Siena, che viene così abbinato all'Arezzo: vittoria già acquisita, in quanto gli amaranto non torneranno in campo.

Erano attese per oggi e sono arrivate. Le penalizzazioni in Serie C, relative a irregolarità segnalate dalla CoViSoc, hanno colpito tre club della terza serie: il Catania, la Casertana e il Siena. Oltre al Trapani, formazione di Serie B penalizzato di un punto.

Due punti a testa per Catania e Casertana, uno il Siena. Ma gli unici a gioire sono proprio i toscani. Il motivo? In questo modo la formazione di Alessandro Dal Canto scivola dal quinto al sesto posto della classifica della regular season, appostandosi dietro l'Alessandria e sfidando nel primo turno dei playoff l'Arezzo. Che però è una delle formazioni che hanno rinunciato a tornare in campo.

In pratica, grazie alla penalizzazione relativa alla stagione regolare il Siena non dovrà neppure fare lo sforzo di conquistarsi l'accesso al secondo turno nel derby: lo otterrà direttamente a tavolino, proprio perché l'Arezzo non giocherà.

Altre squadre

Senza la penalizzazione di un punto, il Siena avrebbe dovuto invece affrontare la U23 al primo turno dei playoff. E invece il compito toccherà proprio all'Alessandria, che comunque passerebbe automaticamente se i bianconeri dovessero conquistare la Coppa di Serie C.

Per quanto riguarda le altre formazioni penalizzate, ovvero Catania e Casertana, cambia poco: i siciliani rimangono sesti, senza mutare la propria posizione in classifica, mentre i campani scendono dal tredicesimo al quattordicesimo posto, ma comunque a debita distanza dai playout.