Playoff Serie C, i risultati: Juventus Under 23 avanti, ok Novara e Carpi

I giovani bianconeri battono il Padova e vanno avanti. Colpi esterni di Ternana e Novara, avanti con i pari anche Carpi e Potenza.

I playoff di Serie C entrano nel vivo con l'inizio della fase nazionale. E nel primo turno non mancano le sorprese.

La Under 23 continua a sorprendere: dopo aver vinto la Coppa Serie C accede anche ai quarti di finale battendo il in casa. 2-0 il finale, grazie alle reti di Zanimacchia e Frabotta nel secondo tempo.

Passano con risultati positivi in casa anche il e il Potenza. Gli emiliani pareggiano 2-2 contro l'Alessandria, ma in virtù del miglior piazzamento è sufficiente la doppietta di Biasci. Ai piemontesi non basta Eusepi. Il Potenza va avanti grazie all'1-0 interno con la Triestina.

Altre squadre

Fuori a sorpresa il Monopoli, che viene sconfitto in casa dalla Ternana: decide un goal di Salzano. Successo in trasferta anche per il Novara, che con una doppietta di Pablo Gonzalez strappa la qualificazione sul campo del Renate.

Ai quarti di finale, oltre le cinque qualificate, si uniranno Carrarese, Reggio Audace e Bari.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO DELLA FASE NAZIONALE DEI PLAYOFF SERIE C

MONOPOLI-TERNANA 0-1 [52' Salzano]

JUVENTUS UNDER 23-PADOVA 2-0 [53' Zanimacchia, 67' Frabotta]

CARPI-ALESSANDRIA 2-2 [45+1' Biasci (C), 50' rig. e 54' rig. Eusepi (A), 72' Biasci (C)]

RENATE-NOVARA 1-2 [24' Gonzalez (N), Guglielmotti (R), 58' Gonzalez (N)]

POTENZA-TRIESTINA 1-0 [90+5' França]