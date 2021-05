Playoff di Serie C, gli accoppiamenti: Padova col Renate, Avellino col Sudtirol

Decise le sfide del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Gare d'andata in programma domenica 30 maggio, ritorno mercoledì 2 giugno.

La Serie C è arrivata nella sua fase decisiva. In tarda mattinata è andato in scena il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff, in pratica i quarti di finale. Le 8 formazioni rimaste in corsa si sfideranno domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno per approdare in semifinale.

Il Padova, il Catanzaro e l'Alessandria, le tre teste di serie qualificate di diritto dopo essere arrivate seconde nei rispettivi gironi, se la vedranno rispettivamente con Renate, Albinoleffe e Feralpisalò.

Interessante e potenzialmente avvincente l'accoppiamento tra l'Avellino e il Sudtirol, capaci nel turno precedente di eliminare il Palermo e la Pro Vercelli, in entrambi i casi grazie al miglior piazzamento nella regular season.

Decisi anche i potenziali accoppiamenti delle semifinali: la vincente di Feralpisalò-Alessandria se la vedrà con la vincente di Albinoleffe-Catanzaro, mentre la vincente di Renate-Padova sfiderà la vincente di Avellino-Sudtirol.

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO NAZIONALE DEI PLAYOFF DI SERIE C

Feralpisalò-Alessandria (and. 30/5 ore 17.30, rit. 2/6 ore 16.30)

Renate-Padova (and. 30/5 ore 17.30, rit. 2/6 ore 17.30)

Avellino-Sudtirol (and. 30/5 ore 17.30, rit. 2/6 ore 17.30)

Albinoleffe-Catanzaro (and. 30/5 ore 18.00, rit. 2/6 ore 17.30)

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI DEI PLAYOFF DI SERIE C

Albinoleffe/Catanzaro-Feralpisalò/Alessandria

Renate/Padova-Avellino/Sudtirol