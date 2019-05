Playoff Serie C: ecco le 8 squadre rimaste in gara per la fase nazionale

Arezzo, Catania, Feralpisalò, Imolese e Pisa raggiungono Piacenza, Trapani e Triestina al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Si è conclusa l'ennesima fase dei playoff di Serie C, ovvero quella dei quarti di finale. Sono cinque le squadre qualificate alle semifinali, in cui entreranno in gioco Piacenza, Trapani e Triestina qualificate attraverso il raggiungimento del secondo posto nella stagione regolare.

Piacenza, Trapani e Triestina saranno teste di serie nel prossimo sorteggio delle semifinali alla pari dell'Imolese, che ha eliminato il Monza nonostante la sconfitta per 3-1 subita in casa. Alla fase successiva anche Arezzo, Catania, Feralpisalò e Pisa, desiderose di strappare l'ultimo pass disponibile per la Serie B.

Il secondo turno dei playoff nazionali, in pratica le semifinali per accedere alla prossima Serie B, si giocheranno in gare di andata e ritorno il 29 maggio e il 2 giugno. Match d'andata in casa delle teste di serie, che a parità di punteggio al termine dei 180' passeranno il turno.

Da qui le quattro qualificate daranno vita alle final four con le ultime quattro squadre rimaste e dunque alla finalissima per raggiungere Pordenone, Stabia e Virtus Entella. Sorteggio in programma giovedì mattina a Firenze.

I RISULTATI DEI QUARTI PLAYOFF DI SERIE C

Catanzaro- Feralpisalò 2-2 (and. 0-1)

Catania-Potenza 1-1 (and. 1-1)

Imolese-Monza 1-3 (and. 3-1)

Pisa-Carrarese 2-1 (and. 2-2)

Viterbese-Arezzo 0-2 (and. 0-3)

SERIE C PLAYOFF, LE SQUADRE RIMASTE

Teste di serie: Imolese, Piacenza, Trapani, Triestina

Non teste di serie: Arezzo, Catania, Feralpisalò, Pisa