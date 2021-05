Playoff Serie B, i risultati delle semifinali d'andata: il Cittadella stende il Monza, ok Venezia

La tripletta di Baldini mette la squadra di Brocchi spalle al muro in vista del ritorno. Al Venezia basta un goal di Forte per battere 1-0 il Lecce.

I playoff di Serie B del Monza iniziano come peggio non si potrebbe. La squadra di Christian Brocchi non è risucita a battere il Cittadella al Tombolato, è anzi stata sconfitta dalla formazione veneta nella semifinale d'andata.

2-0 il finale, in attesa del ritorno di giovedì in Brianza. A decidere la partita una doppietta di Baldini: l'ex primavera dell'Inter, arrivato a gennaio dal Fano in Serie C, è statoprotagonista a sorpresa con due super reti sfruttando disattenzioni difensive da parte della difesa ospite.

Il Monza ci ha provato soprattutto nel secondo tempo, ma è stato il Cittadella a gestire meglio e trovare anche il terzo goal nel finale ancora con Baldini. In vista del ritorno all'U-Power Stadium gli uomini di Venturato vedono il sogno finale vicino. Nel 2019 erano stati sconfitti dal Verona.

Nella seconda semifinale meno goal, ma tanta intensità. Il Venezia porta a casa un preziosissimo 1-0 contro il Lecce nel match d'andata, grazie ad un goal di Francesco Forte. Al ritorno i salentini saranno chiamati a ribaltare lo svantaggio, ma basterà vincere con un goal di scarto in virtù della miglior posizione in classifica.

PLAYOFF SERIE B, SEMIFINALI ANDATA: I RISULTATI

CITTADELLA-MONZA 3-0 [14', 22' e 85' Baldini]

VENEZIA-LECCE 1-0 [47' Forte]