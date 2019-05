Playoff Serie B 2019: tabellone, calendario, date, orari e risultati

Tutte le informazioni sui playoff del campionato di Serie B: in palio la promozione in Serie A per una delle squadre partecipanti.

La Serie B è arrivata alla sua fase più importante, quella dei playoff (qui il regolamento completo). Al termine della regular season sono rimaste sei squadre a contendersi l'ultimo posto disponibile per la promozione in : dalla terza all'ottava in classifica.

In questa pagina tutte le informazioni sui playoff 2019 in Serie B: date, orari, tabellone e risultati.

PLAYOFF SERIE B IN TV E STREAMING

La Serie B è un'esclusiva DAZN: dalla regular season a playoff e playout, tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in sulla piattaforma disponibile - tra le varie opzioni - per smartphone, tablet, computer e smart . DAZN prevede la possibilità di attivare un mese di prova gratuita, poi un costo mensile di €9.99 per usufruire di tutta la proposta di eventi sportivi.

PLAYOFF: PRIMO TURNO

Il tabellone dei playoff di Serie B inizia con il primo turno, nel quale entrano in gioco le squadra classificate dal quinto all'ottavo posto. Previste due partite in gara secca: l'ottava giocherà in casa della quinta e la settima sul campo della sesta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari, ma in caso di ulteriore parità non ci saranno rigori: passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season.

DATA ORA PARTITA 17 mag 21:00 - - 18 mag 21:00 - -

PLAYOFF: SECONDO TURNO

Nel secondo turno dei playoff di Serie B entreranno in gioco anche la terza e la quarta classificata: la terza affronterà una tra sesta e settima, mentre la quarta una delle altre due squadre in lizza. Da questa fase sono previste sfide di andata e ritorno, al termine delle quali avanzerà al turno successivo la squadra con il miglior punteggio globale nell'arco delle due partite. In caso di parità al termine dei 180 minuti, non ci saranno nè tempi supplementari, nè rigori: si qualificherà la squadra con il miglior piazzamento nella regular season.

ANDATA

DATA ORA PARTITA 21 mag 21.00 Verona/Spezia- - 22 mag 21.00 Pescara/Cittadella- -

RITORNO

DATA ORA PARTITA 25 mag 21.00 Palermo-Verona/Spezia - 26 mag 21.00 Benevento-Pescara/Cittadella -

FINALE PLAYOFF

Le due squadre qualificate dal secondo turno si affronteranno nella finale che mette in palio l'ultimo posto per la promozione in Serie A. La sfida si articolerà su 180 minuti, tra andata e ritorno, con la seconda partita in casa della squadra meglio classificata in campionato. Come in occasione del turno precedente, la finale playoff non prevede supplementari o calci di rigore in caso di parità: in quella circostanza sarà promossa la squadra con il miglior piazzamento nella regular season. Solo in caso di arrivo a pari punti in classifica, la sfida potrà continuare con supplementari e rigori in caso di parità complessiva alla fine dei 180 minuti.

ANDATA

DATA ORA PARTITA 30 mag 21.00 - -

RITORNO