Playoff Mondiali - Galles e Portogallo in finale, eliminate Austria e Turchia

Si sono giocate le semifinali playoff di qualificazione al Mondiale, ad eccezione di Russia-Polonia, che ha visto i secondi passare in finale dopo la sospensione delle squadre russe, e Scozia-Ucraina, rinviata a data da destinarsi per i noti fatti di conflitto.

C'era grande attesa per le altre quattro sfide, soprattutto nel percorso C che vedeva impegnate Italia, Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia: i lusitani hanno superato il team Calhanoglu grazie all'ottima prestazione di Otavio (goal e assist), mentre dall'altra parte Burak Yilmaz ha segnato il momentaneo 2-1, sbagliando però dagli undici metri il possibile pari.

Il Portogallo, che ha trovato anche il tris nel finale, affronterà la Macedonia del Nord: il paese balcanico ha infatti eliminato l'Italia negli ultimi istanti di gara grazie a Trajkovski.

Nell'A, il Galles ha battuto l'Austria grazie a capitan Bale, assicurandosi un posto in finale proprio contro Scozia ed Ucraina, per cui non esiste ancora una data ufficiale in cui far disputare il match. Una punizione col mancino strepitosa per l'ex Tottenham che porta i britannici in finale playoff anche grazie alla doppietta segnate nel secondo tempo: Arnautovic, Alaba e compagni non andranno ai Mondiali.

Ad affrontare la Polonia in finale sarà invece la Svezia: battuta la Repubblica Ceca ai supplementari grazie a Quaison, altro ex Palermo.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 0-1 [92' Trajkovski]

PORTOGALLO-TURCHIA 3-1 15' Otavio, 42' Diogo Jota (P), 65' Burak Yilmaz (T), 94' Nunes (P)]

GALLES-AUSTRIA 2-1 [25' e 52' Bale (G, 65' aut. Davies (A)]

SVEZIA-REPUBBLICA CECA 1-0 dts [110' Quaison]

SCOZIA-UCRAINA - rinviata

RUSSIA-POLONIA - non disputata, Polonia in finale dopo la sospensione della Nazionale russa