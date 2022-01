Play off Qatar 2022, azzerate le ammonizioni: l'Italia aveva 10 diffidati

Novità importante in vista degli spareggi per accedere ai Mondiali del 2022 in Qatar. Come richiesto espressamente dalla UEFA, la FIFA ha deciso di azzerare le ammonizioni che le squadre partecipanti ai playoff si portavano in dote dalle qualificazioni.

Tra i diretti interessanti c'è anche l'Italia, che sarebbe arrivata agli spareggi con un bel carico di 'gialli'. Erano infatti ben 10 i giocatori diffidati che, in caso di ulteriore ammonizione, avrebbero saltato l'eventuale finale dei playoff. Si tratta di Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toli e Tonali.

Un sospiro di sollievo dunque per il ct Roberto Mancini che, al netto di eventuali assenze per infortuni e Covid, potrà presentarsi all'appuntamento con una rosa 'immacolata' sul piano delle ammonizioni.

L'Italia scenderà in campo il 24 marzo, a Palermo contro la Macedonia del Nord. In caso di successo, gli azzurri giocheranno il 29 contro la vincente tra Portogallo e Turchia.