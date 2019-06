Platini fermato in Francia: sospetta corruzione per l'assegnazione di Qatar 2022

Michel Platini, è stato fermato in Francia per sospetta corruzione nell’ambito dell’assegnazione di Qatar 2022.

L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, è stato fermato in nell’ambito dell’inchiesta per corruzione legata all’assegnazione dei Mondiali di calcio che si terranno in nel 2022.

Il Ministero della Giustizia francese ha confermato che l’ex fuoriclasse è stato fermato dagli agenti nella mattinata di martedì nel sobborgo parigino di Nanterre.

Attraverso una dichiarazione rilasciata ad Omnisport, il Ministero della Giustizia ha fatto il punto della situazione.

“Platini è stato interrogato dall’ufficio anti-corruzione della polizia giudiziaria. Dopo l’interrogatorio è stato posto in stato di fermo”.

Secondo quanto riportato da Le Monde, l’indagine in corso mira ad appurare “presunti atti di corruzione attivi o passivi di una persona che non svolge una funzione pubblica”.

L’Ufficio Nazionale della Procura (il PNF) ha aperto nel 2016 un’indagine preliminare per “corruzione privata”, “associazione a delinquere” e “influenza commerciale” legata all’assegnazione della manifestazione. Platini, che ha ammesso di avere votato proprio per il Qatar nel 2010 (ai tempi era a capo dell'UEFA), era stato già ascoltato in veste di testimone dei fatti nel dicembre 2017.

Sotto la lente di ingrandimento del PNF anche anche un pranzo organizzato nel novembre del 2010 all’Eliseo al quale presero parte Nicolas Sarkozy, Michel Platini, l’attuale emiro del Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani e l’allora primo ministro e ministro degli esteri dell’Emirato, Sheikh Hamad Ben Jassem. A tale pranzo avrebbe partecipato anche Claude Gueant, allora segretario generale dell’Eliseo, che secondo quanto riportato da Mediapart è stato ascoltato come “sospettato libero” e Sophie Dion, consigliere per lo sport di Sarkozy.

Platini, ex fuoriclasse della e della Nazionale francese, nel 2015, quando era presidente della UEFA, venne squalificato per otto anni (poi ridotti a sei) dal Comitato Etico della FIFA perché accusato di aver percepito illegalmente, nel 2011, compensi dall’ex numero uno del massimo organo calcistico mondiale, Sepp Blatter, per consulenze svolte tra il 1999 ed il 2002, cosa che lo portò a lasciare la sua carica. Una successiva sentenza del TAS ha successivamente ulteriormente ridotto al squalifica portandola a quattro anni, il che vuol dire che di fatto terminerà il prossimo ottobre.