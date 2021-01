Platini esalta Dybala: "Fa parte della categoria di Maradona"

Michel Platini analizza l'attuale Juventus: "Pirlo era già un allenatore in campo, perché non può esserlo in panchina? Dybala mi piace tantissimo".

24 ore circa a - . La partita delle partite, il derby d' . Michel Platini ne ha giocati tanti, ai suoi tempi. Vincendone e perdendone. L'Inter lo voleva ma l'ha sedotto e abbandonato, e così la Juventus non se l'è lasciato scappare. Aprendo un ciclo indimenticabile.

La 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia del big match di San Siro, ha ascoltato il parere del Fenomeno Ronaldo da una parte e, dall'altra, proprio il suo. Leggenda nerazzurra e leggenda bianconera. Con tanti temi di discussione, a partire dall'importanza quasi smodata che Cristiano Ronaldo riveste per i campioni d'Italia in carica.

"Ronaldo è il numero uno dei ragazzi d’oggi come io lo ero per gli juventini degli anni 80 e Sivori prima - le parole di Platini - Lui o Messi? Due fenomeni totalmente diversi. Uno piccolo e svelto, l’altro alto e forte. Due giocatori meravigliosi da 15 anni. I compagni sono insofferenti quando non passa la palla? Può darsi, ma succedeva anche a me. Solo che non c’erano venti telecamere, non inquadravano tutte le smorfie".

Andrea Pirlo dal campo alla panchina. Senza gavetta e senza esperienza. Una trentina d'anni fa accadde anche a Platini, catapultato alla guida della .

Conte-Pirlo, la sfida nella sfida. Non altrettanto si può dire di Christian Eriksen e Paulo Dybala: un incompreso contro un campione che Platini inserisce nella schiera dei fuoriclasse.

"Conosco poco Eriksen. Dybala sì e mi piace. Tantissimo. Fa parte della categoria di Maradona, Sivori, Neymar, può darsi abbia un po’ meno talento ma vediamo. Non è Ronaldo, non è Messi e non è un regista, ma un 10 che gioca da punta".

E Adrien Rabiot, connazionale di Platini? Ora è diventato fondamentale per la Juventus.