Pjanic verso l'addio al Barcellona: trattativa in corso con il Besiktas

Miralem Pjanic è pronto a lasciare il Barcellona e volare in Turchia, al Besiktas: accordo vicino tra i club, contatti in corso con il bosniaco.

L'avventura di Miralem Pjanic al Barcellona è già giunta ai titoli di coda. Il centrocampista bosniaco è fuori dal progetto di Ronald Koeman ed è alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi dopo l'esperienza non entusiasmante al Camp Nou.

Nelle ultime ore, il Besiktas si è fatto sotto per Pjanic. Il club campione di Turchia spinge per avere a disposizione l'ex calciatore di Juventus e Roma. L'accordo col Barcellona sulla base del prestito è a un passo, mentre proseguono i contatti tra l'entourage del calciatore e la società per definire le condizioni del contratto.

Nelle ultime ore i contatti si sono intensificati con l'operazione che può chiudersi a breve. Dopo la fumata bianca, il calciatore bosniaco volerà a Istanbul per svolgere le visite mediche e firmare l'accordo con il Besiktas.

Sfumata l'opportunità di tornare alla Juventus, al primo posto nella lista di gradimento del centrocampista, per Pjanic si aprono le porte del campionato turco: ci sono i campioni in carica del Besiktas ad attenderlo.