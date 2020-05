Pjanic verso il Barcellona: in passato si era definito ‘madridista’

Il nome di Miralem Pjanic in questi giorni è spesso accostato al : la e il club blaugrana starebbero discutendo molti scambi e tra i nomi in ballo sembra esserci anche quello dell’ex .

Il futuro potrebbe essere in Catalogna, ma il sogno del classe 1990 fino a pochi anni fa sembrava essere un altro: giocare nel .

Nel 2013, quando era ancora un giocatore della Roma, Pjanic si era definito tifoso del Real Madrid sin dall’infanzia, anche se aveva lasciato la porta aperta a un eventuale futuro al Barcellona.

Anche nel 2009, da giocatore del , il bosniaco aveva affermato che il suo sogno sarebbe stato giocare al Bernabéu.

“Sono del Real Madrid dai tempi di Zidane e Ronaldo, me ne innamorai. È il mio club preferito e lo sarà per sempre. Lavorerò duro per arrivarci un giorno”