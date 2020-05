Pjanic svela: "Potevo andare alla Juventus con due anni di anticipo"

Approdato in bianconero nel 2016, Pjanic fu ad un passo dal trasferimento a Torino già nel 2014: "Non volevo bruciare le tappe".

E' approdato alla nel 2016, diventando subito uno degli idoli bianconeri nonostante l'era alla . Miralem Pjanic, di cui si parla tantissimo in chiave calciomercato nelle ultime settimane, sarebbe potuto approdare a però con due anni in anticipo. Preferendo però continuare in giallorosso.

Durante una diretta Instagram con l'ex calciatore brasiliano Sonny Anderson, Pjanic ha raccontato l'estate del 2014 e i pensieri a tal proposito. In tale finestra di calciomercato si parò molto del possibile approdo al , ma non solo: c'era anche la Juventus sul centrocampista bosniaco.

Alla fine il passaggio alla Juventus è avvenuto nel 2016:

Altre squadre

"Avrei potuto firmare due anni prima per la , ma non volevo bruciare le tappe. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve".

Pjanic veniva dal secondo posto alle spalle della Juventus, stesso posizionamento della stagione successiva. Poco prima di sposare Madama, invece, la Roma si qualificò alla Champions come terza, con l'interesse per uno dei suoi migliori giocatori ancora vivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'estate del 2016 Pjanic si è così trasferito alla Juventus, con la quale ha già vinto due Scudetti. Resta da capire se l'attuale stagione potrà esere conclusa, con i bianconeri primi in classifica prima dello stop e a duello per vincere l'ennesimo titolo, stavolta in maniera serrata con e .