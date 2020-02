Sollievo Pjanic, Sarri potrebbe preservarlo con la SPAL: tocca a Bentancur in regia

Escluse lesioni all'adduttore destro per Pjanic, ma con la SPAL dovrebbe riposare. Due soluzioni nell'immediato per Sarri: Bentancur o Rabiot.

Verdetto chiaro: sospiro di sollievo per Miralem Pjanic, nessuna lesione all'adduttore destro. Musica per le orecchie di Maurizio Sarri, che nel trittico rappresentato da , e potrà contare sul suo regista.

Detto ciò, in terra estense l'ex giallorosso potrebbe riposare in vista della . E, in tal caso, tutte le strade porterebbero a Rodrigo Bentancur.

Nel nome del turnover, infatti, il 22enne centrocampista uruguaiano appare la miglior soluzione percorribile. D'altro canto, seppur proponendo un primo tempo lacunoso, l'ex Boca contro le Rondinelle ha dimostrato di poter interpretare diligentemente il ruolo, soprattutto in termini di gamba.

Le geometrie, e non potrebbero essere altrimenti, di bosniaco hanno ben poco: ma i pro non mancano e potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti.

Bentancur ha saputo conquistare la stima di Sarri in poco tempo, che infatti gli ha consegnato al momento 26 gettoni. Insomma, titolare puro. Anche, sicuramente, per mancanza di alternative. Vedi, ad esempio, l'infortunio di Sami Khedira. Vedi, ad esempio, il feeling mai decollato con Emre Can, sfociato nella partenza direzione .

Arrivano le gare che contano, quelle che inevitabilmente segneranno indelebilmente la stagione della . Dunque, vietato fare esperimenti. Ecco perché non dovrebbe decollare l'idea Adrien Rabiot, provato spesso e volentieri davanti alla difesa nel pre-campionato.

Il 24enne mediano francese, ormai, è diventato pressoché titolare come mezzala sinistra e, proprio in virtù di questo percorso di crescita, appare difficile che Sarri decida di cambiare strada sul più bello.

Interpretazione, è tutta questione di interpretazione. Con Pjanic dosato, la dovrà cambiare idee e atteggiamento. Meno estro e fantasia, più dinamismo. Applicazione al potere, alla ricerca della massima compattezza: fondamentale, indubbiamente, per cercare di fare la voce grossa in tutte le competizioni.

Detto ciò, come detto, la notizia migliore è arrivata dal J Medical. Subentrato contro il , Pjanic s'è fermato in tempo. E va bene così.