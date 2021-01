Pjanic, serata storta in Coppa del Re col Barcellona: si fa parare un rigore

Il centrocampista bosniaco si è guadagnato una chance da titolare contro il Cornellà e ha avuto sul piede il rigore del vantaggio. Penalty parato.

I primi mesi di Miralem Pjanic al non sono stati particolarmente memorabili: ha totalizzato 21 presenze, ma soltanto in 10 occasioni è riuscito a partire dal primo minuto.

Ronald Koeman ha deciso di dargli un'opportunità contro il Cornellà in Coppa del Re, giocando ancora dal primo minuto. L'ex bianconero ha però deluso, sbagliando un calcio di rigore nel corso del primo tempo.

Il bosniaco è ancora alla ricerca del primo goal in blaugrana. Ha avuto la grande occasione a tu per tu con Ramòn , ma l'ha mancata facendosi parare il tiro dagli undici metri. La ricerca della prima gioia blaugrana per l'ex continua.

Altre squadre

La prestazione della squadra blaugrana contro il club di terza divisione spagnola comunque non è stata brillante. Mentre dal dischetto la serata è stata davvero maledetta.

A dieci minuti dalla fine infatti l'arbitro ha assegnato un altro rigore al Barcellona. Pjanic stavolta ha lasciato il pallone a Dembele ma l'esito è stato esattamente lo stesso: tiro centrale respinto dal portiere. Una maledizione, appunto.

Dembelé si è poi fatto perdonare segnando il goal nel supplementare che ha deciso la sfida, prima del sigillo di Braithwaite che ha messo la parola fine sul match. 0-2 Barcellona e qualificazione.