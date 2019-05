Pjanic sarà in campo contro l'Italia: l'UEFA accoglie il ricorso della Bosnia, squalifica ridotta

Miralem Pjanic sarà tra i protagonisti di Italia-Bosnia, match fondamentale per la qualificazione a Euro 2020: la sua squalifica è stata ridotta.

- ritroverà un protagonista di primissimo piano: Miralem Pjanic. Il centrocampista della sarà infatti regolarmente in campo, data la riduzione della sua squalifica.

Il 29enne ex e era stato inizialmente squalificato per due turni dall'UEFA a causa del cartellino rosso rimediato nel match contro la Grecia.

L'espulsione era arrivata al 65' per gioco violento e aveva lasciato la sua squadra in dieci uomini, poi rimontata fino al 2-2 dopo essere stata in vantaggio 2-0.

Il ricorso presentato dalla federazione bosniaca è però andato a buon fine e ha portato allo sconto di una giornata di squalifica per Pjanic.

Il centrocampista della Juventus dovrà saltare la partita dell'8 giugno contro la Finlandia, ma sarà regolarmente in campo l'11, quando sfiderà l'Italia proprio a all'Allianz Stadium.