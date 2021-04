Pjanic riserva al Barcellona, Arthur in difficoltà alla Juve: lo scambio non convince

L'ex responsabile del mercato sudamericano per il Barcellona: "Lo scambio Arthur-Pjanic è stato uno degli errori più grandi nella storia del calcio".

Lo scambio Arthur-Pjanic è stato una delle operazioni economicamente più importanti dell'ultima sessione di mercato ma il responso del campo, per il momento, non ha dato i frutti sperati da Juventus e Barcellona.

Tanto che André Cury, ex responsabile del mercato sudamericano per il club blaugrana, boccia senza appello l'operazione.

"E' stato uno degli errori più grandi nella storia del calcio. Cedi un giocatore che ha 23 anni e guadagna 2 milioni di euro netti, per acquistarne un altro di 31 anni e che percepisce un ingaggio da 6 milioni netti. E' normale che Arthur non sia ancora riuscito a esprimere il suo calcio perché quando è arrivato al Barcellona ha subito due infortuni che ne hanno frenato la crescita. Il primo anno era anche un po' deconcentrato, ma poi è maturato".

Cury difende il brasiliano anche riguardo alle voci su una vita un po' troppo disordinata fuori dal campo.

"Quando è arrivato al Barcellona voleva conoscere la città, forse ha sbagliato compagnia. Ma dopo essere andato alla festa di Neymar aveva capito l'errore e chiesto scusa. Sarebbe diventato un grande giocatore nella storia del Barça".

Le cose invece sono andate diversamente ed oggi Arthur gioca alla Juventus, dove però il brasiliano sta faticando più del previsto tra qualche problema fisico di troppo e l'ultimo scivolone extracampo con la partecipazione alla serata proibita nella villa di McKennie, per cui è stato multato dalla società bianconera.

Peggio, se possibile, sta andando Pjanic al Barcellona. L'ex giocatore di Roma e Juve infatti è finito presto molto indietro nelle gerarchie di Koeman che ormai gli preferisce stabilmente il giovane Pedri.

Pjanic si è trasferito in blaugrana per 60 milioni di euro più 5 milioni di bonus, mentre Arthur è stato pagato dalla Juventus 72 milioni di euro più 10 di bonus variabili. Cifre che, ad oggi, i due non stanno dimostrando di valere appieno.