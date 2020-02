Pjanic rischia il posto in Juve-Inter: pronto Bentancur da regista

Possibili cambiamenti per Sarri: a centrocampo il bosniaco rischia di perdere il posto, con l'uruguagio in regia e Ramsey da mezzala destra.

Dopo la sconfitta contro il , la affronta l' in campionato per rimettersi in carreggiata e dimenticare la serataccia di Champions. Maurizio Sarri potrebbe varare diversi cambiamenti nell'undici titolare per la sfida chiave per lo scudetto contro i nerazzurri.

Secondo il 'Corriere dello Sport', a rischiare è soprattutto Miralem Pjanic. Il bosniaco veniva da un problema agli adduttori e al Parc OL è stato tra i peggiori in campo, tanto da essere sostituito dopo circa un'ora di gioco.

La condizione fisica precaria e il rendimento in calo potrebbero spingere Sarri a rinunciare all'ex , favorendo così la partenza dal primo minuto di Rodrigo Bentancur nel ruolo di regista, dopo aver giocato da mezz'ala contro il Lione.

Potrebbe giovare della scelta anche Aaron Ramsey, primo candidato a prendere il posto di Bentancur sul centro-destra, anche se le chances di Sami Khedira di rientrare sono in crescita.

Si tratta di uno dei molti dubbi per Sarri, che deve sciogliere i nodi anche in attacco, dove Cuadrado e Dybala sono insidiati da Douglas Costa e Higuain, e in difesa, con Chiellini che appare favorito su De Ligt per affiancare Bonucci.