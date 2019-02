Pjanic punta deciso l'Atlético: "Vogliamo tornare qui a giugno e fare risultato già all'andata"

Con 13 punti di vantaggio sulle inseguitrici in Serie A già a metà febbraio, la Juventus si concentra sulla Champions League . Il percorso nella fase a eliminazione diretta inizia dal Wanda Metropolitano di Madrid, lo stadio della finale, per l'andata degli ottavi contro l' Atlético .

Delle ambizioni bianconere di tornare nello stesso stadio a giugno ha parlato Miralem Pjanic nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita. Il bosniaco ha dichiarato che la Juventus punta a fare risultato da subito.

L'avversario, l'Atlético, ha individualità che Pjanic analizza ed elogia, ma il bosniaco sottolinea soprattutto la forza di squadra.

"L'Atlético dimostra che è la squadra a fare la differenza, ha grande individualità ed è difficile giocare contro di loro. Oblak e Griezmann sono di altissimo livello, ma non sono gli unici. Oblak è tra i primi tre portieri al mondo, Rodri mi piace molto e mi ricorda Busquets".

Al Wanda la Juventus dovrà dimostrare di essere una delle favorite, come afferma Pjanic, che nega però che i bianconeri siano l'unica favorita alla vittoria finale.

"Di favorite ce ne sono tante, noi ci sentiamo forti. Pensiamo a giocare questo ottavo in ottime condizioni, non vedo motivo per sbagliare questa partita"