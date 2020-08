Pjanic positivo al coronavirus: il giocatore del Barcellona è asintomatico

Appena passato dalla Juventus al Barcellona, Pjanic è risultato positivo al covid-19 dopo aver accusato un po' di malessere nella giornata di sabato.

Anche Miralem Pjanic è positivo al coronavirus. Il centrocampista bosniaco, infatti, ha contratto il covid-19 negli ultimi giorni, come ufficializzato dal , la sua nuova società dopo aver lasciato la in seguito allo scambio con Arthur.

❗ ÚLTIMA HORA

Pjanic, positivo por Covid-19 https://t.co/WnHYNvhsC7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2020

Il Barcellona ha comunque evidenziato come Pjanic sia asintomatico e in isolamento, per le prossime due settimane:

"Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposta sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla squadra del Barca".

Il 30enne bosniaco ha lasciato la Juventus dopo quattro anni e la dopo nove (cinque stagioni con la ): ora la difficile notizia del coronavirus, che aveva colpito anche gli ormai ex compagni di squadra Rugani e Dybala, tornati comunque alla grande dopo aver superato la malattia.

Pjanic non potrà allenarsi con il Barcellona dunque fino alla prima di settembre, in vista della ripresa della : il team di Koeman, infatti, comincerà il 12 del prossimo mese, con l'ex Juventus che dovrà attendere un po' per partecipare alle sedute di gruppo con i compagni e scendere in campo con loro ufficialmente.

Durante il lockdown e lo stop dei campionati, Pjanic era tornato in patria vista la difficile situazione in : ora dovrà combattere anche lui con il virus che ha messo sotto scacco il mondo intero in questo 2020. In attesa di tornare in campo e provare a diventare nuovo idolo del Barcellona.

Come Pjanic, anche altri calciatori sono risultati asintomatici positivi al coronavirus negli ultimi giorni: tra di loro Todibo, proprio del Barcellona, Mirante, Ceppitelli, Boga e Petagna, tutti in insolamento ma impossibilitati a partecipare al ritiro della propria squadra in vista dell'annata 2020/2021 al via a fine settembre.