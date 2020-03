Pjanic in quarantena: gioca alla PlayStation con la maglia di Mandzukic

Miralem Pjanic aspetta di poter uscire di casa come tutti noi; intanto gioca alla PlayStation con la maglia di Mandzukic.

Miralem Pjanic ha lasciato l'Italia per volare a casa sua in Lussemburgo qualche giorno fa. Così, chiuso in casa come tutti noi, cerca di passare il tempo giocando anche alla PlayStation. Hobby che stanno 'percorrendo' migliaia e migliaia di persone....

Oggi il centrocampista della ha postato un video su Instagram che lo ritrae giocare proprio alla PlayStation. E fino a qui niente di strano. Ma il bosniaco indossa la maglia di un suo ex compagno di squadra, ovvero Mario Mandzukic.

I due erano molto attaccati alla Juventus, fino a qualche mese fa, fino al momento della cessione di Mandzukic in . Ma evidentemente il rapporto continua a prescindere dalla condivisione o meno dello spogliatoio.