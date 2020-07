Pjanic in diretta: "Sarà dura lasciare la Juventus, mi rimarrete nel cuore"

Miralem Pjanic in una lunga diretta Instagram dopo la vittoria dello Scudetto: "Sarà dura lasciare questo club, mi rimarrete nel cuore".

Anche se in una stagione anomala, che lo ha visto meno protagonista delle precedenti, Miralem Pjanic ha portato a casa un altro Scudetto. Ora per lui può cominciare un nuovo capitolo della carriera e della vita, che lo vedrà giocare con la maglia del .

"Ragazzi, sarà dura lasciare questo gruppo, questa squadra, questo club e questa tifoseria. Ho sempre portato tutto a casa e voi mi rimarrete sempre nel cuore".

In una diretta Instagram effettuata negli spogliatoi, durante la festa dello Scudetto, il bosniaco ha rilasciato queste parole d'amore per la squadra e per i tifosi, confessando a tutto il mondo che non sarà facile per lui lasciare tutto questo.

D'altronde è una storia d'amore che ormai dura dal 2016, ed in generale il bosniaco gioca in dal lontano 2011. Cinque anni con la e quattro con la . Adesso per lui si spalancano le porte della e del Barcellona...