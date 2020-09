Pjanic e il passaggio al Barcellona: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che mi divertirò"

Nel ricambio estivo della , l'addio di Miralem Pjanic rappresenta uno dei punti più importanti. Il bosniaco è stato scambiato con Arthur e si prepara a iniziare la sua nuova avventura al .

Da Cristiano Ronaldo a Messi, per l'ex e . Intervistato al 'Mundo Deportivo', Pjanic ha raccontato delle parole di addio che gli ha riferito CR7.

"Mi ha detto che era molto felice per me. Era deluso dal fatto che stessi lasciando la , ma mi ha detto che mi divertirò molto in una grande squadra come il Barcellona. Cristiano è un giocatore che ha mostrato le sue abilità ed è stato molto importante nello spogliatoio, dando l'esempio per tutti".