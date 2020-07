Pjanic chiude la sua avventura in campionato con la Juve: salterà la Roma per squalifica

Si conclude l'avventura in campionato, con la maglia della Juve, per il regista bosniaco: salterà la sfida con la Roma per squalifica.

Ultimo atto con la maglia della in campionato. Il protagonista della storia è Miralem Pjanic che, per via dell'ammonizione ottenuta contro il , si ritroverà costretto a saltare la sfida contro la sua ex .

Non un'assenza come le altre, affatto, in quanto in terra sarda s'è conclusa - nell'élite nostrana - l'avventura del bosniaco tra le fila della Vecchia Signora. Un matrimonio durato quattro anno, che si interromperà in favore del trasferimento al nell'ambito dello scambio con Arthur. Tutto fatto, tutto già ufficializzato.

Occhi puntati, ora, sull'ottavo di ritorno di . La Signora, dopo la sconfitta per 1-0 maturata a , cerca la rimonta. Che dovrà passare, inevitabilmente, anche dai piedi del 5 zebrato.

Altre squadre

Insomma, considerando lo stop forzato di sabato sera, Pjanic avrà modo di preparare nel migliore dei modi l'appuntamento con la squadra che s'è gustata le sue prodezze dal 2008 al 2011. Velata malinconia, pensando a quanto è stato, ma con una nuova sfida alle porte. Senza rimpianti, con la consapevolezza di aver fatto il massimo.