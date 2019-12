Quello che si avvia alla conclusione è stato un anno molto intenso per la . La compagina bianconera ha vinto l’ottavo Scudetto consecutivo, ha chiuso un ciclo, quello Allegri, che ha regalato numerosissime soddisfazioni, e ne ha aperto un nuovo affidando la sua panchina a Maurizio Sarri.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Miralem Pjanic, parlando a margine dei Globe Soccer Awards 2019, ha svelato che cosa ha portato di nuovo a l’ex tecnico di e .

La sensazione è quella che quest’anno in i valori si siano livellati e Pjanic ha spiegato quali potrebbero essere le rivali della Juventus nella corsa che porta al titolo.

“La e la sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’ . Noi intanto continuiamo anche a puntare la e ci scusiamo per aver perso la ”.