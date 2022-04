Pjanic al Besiktas: la fine del sogno e la rinascita sulle rive del Bosforo

Una nuova chance all'alba dei 30 anni. Una nuova opportunità per rimettersi in gioco dopo l'avventura fallimentare al Camp Nou. Miralem Pjanic ha scelto di ripartire da Istanbul e indossare un'altra maglia bianconera, quella del Besiktas. Un'avventura in cui l'ex Juventus sta dimostrando di essere ancora all'altezza di un calcio ad altissimi livelli dopo l'esperienza negativa di Barcellona.

Tra il bosniaco e il club catalano non è mai scattata la scintilla, con quello che era un sogno che ben presto si è trasformato in incubo. Il rapporto con il tecnico Ronald Koeman è stato fin da subito complicato, con l'olandese che non ha mai avuto pienamente fiducia in Pjanic. Designato da tempo come erede di Xavi, fin dai primi allenamenti 'Rambo' si è lamentato del centrocampista ex Juve, a suo dire in ritardo di condizione e troppo lento per gli standard dei suoi allenamenti ad alta intensità.

L'esplosione di Pedri e Gavi, gioiellini della ‘Cantera’ rispettivamente classe 2002 e 2004, completano l'opera, relegando ben presto il bosniaco a un ruolo di comparsa nella rosa del club catalano. La prima stagione di Pjanic al Barcellona si conclude con 30 presenze, di cui appena 13 da titolare, senza goal e assist all'attivo. Un rendimento ben al di sotto delle aspettative dopo lo scambio con Arthur e una valutazione di 60 milioni più bonus, insieme a un contratto da 8 milioni netti a stagione firmato per 4 anni.

La crisi economica spinge il Barcellona l'estate scorsa a mettere sul mercato Pjanic, fuori dai piani tecnici del club e con un ingaggio troppo alto per i nuovi standard 'azulgrana'. Il bosniaco si ritrova dopo appena un anno a dover fare i conti con una realtà ben diversa rispetto a quella che immaginava: messo alla porta e alla ricerca di una nuova opportunità.

Nell'estate 2021, l'esperienza di Miralem Pjanic al Barcellona è già ai titoli di coda. L'opportunità di arrivare al bosniaco a prezzo di saldo ha stuzzicato la fantasia di molti club, italiani e non solo: da un clamoroso ritorno alla Juventus, di nuovo alla corte di Allegri, a Fiorentina e Napoli, fino all'ipotesi Chelsea come vice Jorginho, sono tanti i club che interessati al classe 1990.

A spaventare le pretendenti è un ingaggio da 8 milioni di euro netti, un'enormità per molti club di questi tempi. A provare a sbaragliare la concorrenza è il Besiktas, che vanta una buona tradizione con i calciatori bosniaci con ben otto elementi ad averne fatto parte durante la sua lunga storia: da Secerbegovic e Gunes negli anni '80 al giovane Ajdin Hasic più recentemente.

Il presidente del club turco Ahmet Nur Cebi non nasconde le sue intenzioni e dichiara apertamente di voler ingaggiare il centrocampista.

"Pjanic è un giocatore di livello mondiale, ci piacerebbe comprarlo, ma dipende dalle condizioni. Non cercherei mai di fare qualcosa che non mi posso permettere, spero che ci siano le condizioni perchè l'operazione possa rientrare nel nostro budget".

Il messaggio arriva forte e chiaro in Catalunya, dove la società 'blaugrana' decide di sedersi a tavolino e trattare con il Besiktas il trasferimento di Pjanic. Dichiarazioni che hanno acceso la fantasia dei tifosi, che hanno preso d'assalto i canali social del bosniaco con la frase 'Come to Besiktas' per fargli sentire il calore e l'affetto e convincerlo a sposare la causa.

Dopo un lungo dialogo le parti raggiungono l'accordo sulla base del prestito secco per una stagione. A sorprendere sono le cifre dell'operazione: passaggio a titolo gratuito con il Besiktas che riconosce a Pjanic 'appena' - si fa per dire - 2 milioni e 750 mila euro, meno della metà dell'ingaggio, con il Barcellona 'costretto' a versare nelle casse del bosniaco i restanti 5 milioni e 250 mila euro.

A rivelare i dettagli dell'operazione ci pensa lo stesso Besiktas attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club il 2 settembre 2021:

“È stato raggiunto un accordo in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Miralem Pjanic. La nostra Società pagherà al giocatore una commissione netta di garanzia di 2.750.000 euro per la stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto a Miralem Pjanic, che crediamo rafforzerà in modo importante il nostro club e gli auguriamo di avere successo in questa avventura".

A Istanbul, Miralem Pjanic ritrova una maglia da titolare e un ruolo da protagonista, nonostante una stagione non proprio esaltante della formazione turca.

Il Besiktas conquista la Supercoppa di Turchia ai calci di rigore contro l'Antalyaspor. Poi arrivano solo delusioni: dalle sei sconfitte su sei nel girone di Champions League con Borussia Dortmund, Ajax e Sporting Lisbona all'eliminazione a sorpresa in Coppa di Turchia ai quarti per mano del Kayserispor. In campionato, invece, nonostante l'ottavo posto la qualificazione nelle coppe europee resta alla portata.

A fermare il bosniaco solo qualche acciacco fisico. Prima con Sergen Yalcin e poi con Onder Karaveli in panchina, Pjanic ha ricoperto il ruolo di regista nel 4-2-3-1 e 4-1-4-1 disegnati dai due allenatori. Il bosniaco indossa i panni di faro del centrocampo del Besiktas, in grado di eseguire correttamente entrambe le fasi, sia di costruzione che di interdizione. E probabilmente continuerà a farlo anche dopo l'ultimo avvicendamento, con Valerien Ismael nominato nuovo allenatore del club turco.

L'ennesima rivoluzione tecnica degli ultimi anni in casa Barcellona potrebbe non giocare a favore di un ritorno di Pjanic al Camp Nou. Secondo quanto riferiscono i media catalani, il bosniaco non rientrerebbe nei piani di Xavi, che avrebbe già dato il via libera per la cessione a titolo definitivo in estate. E il prossimo arrivo di Kessié - oltre alle conferme dei vari Pedri, Gavi, Busquets e De Jong - appare come una sentenza definitiva.

Ai microfoni di 'A Spor', il centrocampista bosniaco ha aperto alla permanenza in Turchia:

“Sono molto felice al Beşiktaş. Mi trovo bene, mi sono adattato facilmente. E sono arrivato in una squadra forte. Mi piace giocare per il Besiktas, in un paese meraviglioso come la Turchia. Sono venuto qui solo per un anno, ma vedremo quello che succederà a fine stagione".

"Io e la mia famiglia siamo felici di stare qui, ho un contratto con il Barcellona per altri due anni e quello con il Besiktas è da un anno, quindi dovrò tornare alla fine della stagione. È abbastanza presto per parlare di quello che accadrà in futuro, ma tenendo conto di come sono andate le cose a me piacerebbe rimanere al Besiktas”.

Il grande ostacolo resta il contratto ricchissimo da otto milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, siglato con il Barcellona nell'estate 2020, con il calciatore che dovrà decidere nei prossimi mesi se ridursi l'ingaggio o cercare un nuovo club disposto ad accontentarlo. Tra questi potrebbe esserci il Galatasaray, che ha già messo gli occhi sull'ex Roma e Juve e lo valuta in vista della prossima stagione, considerandolo un profilo ideale per il giusto mix tra qualità e esperienza internazionale.

L'obiettivo di Pjanic è quello di concludere la stagione nel migliore dei modi e aiutare la squadra a conquistare un piazzamento europeo, risultato minimo per il Besiktas. Poi sarà tempo di sedersi a tavolino e valutare attentamente le possibilità per il futuro e decidere se proseguire la storia d'amore sulle rive del Bosforo o voltare nuovamente pagina.