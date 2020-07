Pjanic al Barcellona, la Roma incassa 600 mila euro per il contributo di solidarietà

Il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona porta nelle casse della Roma 600 mila euro, grazie al contributo di solidarietà previsto dalla FIFA.

Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del : il centrocampista bosniaco terminerà la sua stagione con la per poi volare in . Un trasferimento che porta nelle casse della una piccola percentuale, grazie al contributo di solidarietà previsto dalla FIFA, che viene versato alle società che hanno contribuito alla formazione del giocatore tra il 12° e il 23° anno di età.

La norma prevede infatti che " se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà al/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni".

Il contributo di solidarietà assegna una cifra calcolata in base agli anni di permanenza dello stesso giocatore nel club che lo ha 'formato':

"Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età".

Nel caso specifico la Roma incasserà il 10% della somma totale del contributo di solidarietà per ogni anno di età in cui il giocatore ha giocato in maglia giallorossa, dunque il 22° e il 23°, per un ammontare totale di 600 mila euro, 300 per ogni anno.