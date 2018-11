Pjanic a testa alta: "Calcoli? Li lasciamo agli appassionati di sudoku"

La Juventus non è ancora sicura del primo posto nel girone di Champions? A Pjanic poco importa: "Noi pensiamo a vincerle tutte".

Per un solo minuto, che nel calcio può cambiare le sorti intere di una stagione, la Juventus non è agli ottavi di Champions League come prima del proprio girone. Il goal del Manchester United in extratime ha infatti rimandato il discorso, considerando che anche i Red Devils, qualificati al turno successivo alla pari dei bianconeri, possono andare avanti come prima.

Difficile, considerando che la Juventus dovrebbe pareggiare contro lo Young Boys e il Manchester United vincere di fronte al Valencia, ma è una possibilità. Alla quale più che la Juventus pensano i suoi tifosi, fiduciosi comunque anche in caso di qualificazione come seocnda del girone. Del resto per vincere l'agognata Champions League servirà battere tutte le avversarie.

Il pensiero di assoluta tranquillità da parte della Juventus è riassunto dalle dichiarazioni di Pjanic, che attraverso il suo profilo Instagram ha espresso tranquillità assoluta dopo la vittoria col Valencia. +

Primo posto forse rimandato, ma poco importa: "I calcoli lasciamoli agli appassionati di sudoku. Noi pensiamo a vincerle tutte, ora inizia il bello" il messaggio pubblicato da Pjanic che ha fatto il botto tra i tifosi della Juventus.

Una stagione fantastica fin qui quella della Juventus, che escludendo due gare ha sempre vinto. Da agosto ad oggi i bianconeri hanno fallito solamente contro il Genoa, con il quale Madama ha pareggiato in casa, e contro il Manchester United, vista la clamorosa rimonta dei Red Devils in Champions.

La sconfitta contro il Manchester United non ha certo intaccato l'attuale primo posto della Juventus, che giocherà sicuramente gli ottavi. Manca ancora qualcosina nell'ultimo turno, ma dopo due finali di Champions e altre due stagioni comunque importanti, a Madama non cambierà nulla. L'obiettivo è solo sollevare il trofeo al cielo dopo più di due decenni.