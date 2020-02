Pjaca, vita dura anche all'Anderlecht: solo 30 minuti giocati

Soltanto due presenze e mezz'ora in campo da quando è arrivato a gennaio dalla Juventus. Pjaca non riesce ancora a ritrovarsi.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Marko Pjaca all'. Approdato in nel mercato di riparazione, l'esterno offensivo croato ha finora maturato solamente 30 minuti in 2 partite. Insomma, bottino piuttosto magro.

Chiaro segnale di come il 24enne di Zagabria sia ancora in rodaggio, dopo aver messo nel dimenticatoio l'ultimo grave infortunio. Dagli stop con la a quello patito tra le fila della , malasorte al potere a frenare le potenzialità di un giocatore che, a Euro 2016, aveva dimostrato di essere un vero e proprio predestinato.

Le prestazioni con la , infatti, avevano spinto la Vecchia Signora a investire 23 milioni, battendo la concorrenza capitanata da e . Tuttavia, come detto, le cose non sono andate nel verso giusto.

Sguardo rivolto tra presente e futuro, puntando principalmente sulla componente grafica. La stessa che induce all'ottimismo, in quanto le qualità di Pjaca potrebbero emergere da un momento all'altro.

A tal proposito, alla Continassa ritengono che l'ex calciatore, tra le altre squadre, dello 04, possa ancora sfociare nella consacrazione.