Pjaca non convocato, ma in campo. Juric: "Abbiamo fatto casino noi"

Il suo nome non figurava nella lista dei convocati per il Derby, ma alla fine Marko Pjaca ha finito anche per giocare. Piccolo mistero a margine della stracittadinatra Torino e Juventus, che ha visto granata e bianconeri pareggiare 1-1 in seguito alle reti di De Ligt e Belotti.

Nel finale della sfida, al 75esimo minuto, Pjaca è subentrato al posto di Brekalo. Per i tifosi del Torino si è trattata di una sorpresa nella sorpresa, visto che al momento dell'ufficialità delle formazioni ufficiaii il suo nome figurava regolarmente in panchina.

Aveva già destato stupore la mancata convocazione di Pjaca, considerando che il Torino non aveva annunciato nessun infortunio per il giocatore croato. L'attaccante di Juric non era stato effettivamente convocato venerdì, senza seguire la squadra per il ritiro. Poi però, la chiamata per unirsi al gruppo, sabato.

Non è chiaro cosa sia successo effettivamente, forse un miglioramento delle condizioni fisiche, ma non si tratterebbe di un errore nella lista pubblicata attraverso i social. A fine gara, mister Ivan Juric ne ha parlato brevemente:

"Abbiamo fatto casino noi, c'è stato un equivoco. Alla fine è andato tutto bene".

Per Pjaca venti minuti di partita, un pareggio importante per il morale e la classifica e la consapevolezza di essere ancora nei piani di Juric almeno fino al prossimo giugno, quando scadrà il prestito dalla Juventus.