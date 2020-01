Pjaca al Cagliari: firma a breve, nessuna sorpresa

Marko Pjaca tra mercoledì e giovedì si sottoporrà alle visite mediche con il Cagliari: accordo definito con la Juve per un prestito di 18 mesi.

Una nuova settimana. Un nuovo inizio. Marko Pjaca tra mercoledì e giovedì inizierà l'avventura tra le fila del che, forte dell'accordo trovato nei giorni scorsi con la , sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, avrà il compito di rilanciare un talento puro fermato ripetutamente dagli infortuni.

Una trattativa, tra club, definita nella sua totalità. E che non proporrà brutte sorprese dietro l'angolo. In un primo momento si pensava che il croato potesse sostenere le visite mediche pre sfida contro l' . Il diretto interessato, invece, ha dovuto espletare alcune formalità burocratiche con la Signora. In parole povere? Il rinnovo con Madama fino al 2023, fondamentale per andare via nuovamente a titolo temporaneo.

Ora l'approdo alla corte di Rolando Maran, che si sarebbe esposto in prima persona affinché il colpo andasse in porto, pronto ad ampliare le opzioni offensive facendo leva sulle qualità dell'ex . Squadra, quest'ultima, in cui ha giocato Marko Rog nella stagione 2015-2016.

Un'amicizia tra connazionali scattata in un'annata importante per Pjaca, con tanto di classe cristallina messa in mostra a Euro 2016. Da qui, la scelta della Juventus: comprare. Un investimento da 23 milioni ponderato, ma che - a causa dei numeri stop - finora non è sfociato nella produttività.

La componente anagrafica, tuttavia, vota il il partito di Pjaca. A 24 anni c'è ancora tutto il tempo per trovare la consacrazione. Questa volta, però, rigorosamente in rossoblù.