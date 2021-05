Pizarro pronto a lavorare con Spalletti: insieme nella prossima avventura

David Pizarro e Luciano Spalletti sono pronti a lavorare ancora insieme, ma stavolta fianco a fianco e non uno in panchina ed uno in campo.

All' Udinese e alla Roma formavano un binomio vincente particolare: uno in panchina a dare indicazioni, uno in campo a mettere in pratica con il pallone tra i piedi tutte quelle indicazioni. Luciano Spalletti è innamorato calcisticamente di David Pizarro e a breve i due potrebbero riunirsi.

Secondo quanto riportato da 'Romanews.eu', l'ex centrocampista cileno si ritroverà gomito a gomito con il suo mentore nel prossimo staff del tecnico toscano.

Ovviamente non si sa ancora in che squadra, ma una cosa sembra si stia definendo: Spalletti vuole Pizarro con sé nella sua prossima avventura, che comunque dovrebbe cominciare in estate.

l Pek, soprannome affibbiato a Pizarro proprio da Spalletti, è in Italia per frequentare il corso Uefa B/A di Coverciano che prepara gli allenatori del futuro. Quindi a breve sarà in grado a tutti gli effetti di ricoprire il ruolo di collaboratore o vice allenatore.