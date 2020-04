Pizarro rivela: "Non sarei sorpreso di vedere ancora Spalletti alla Roma"

David Pizarro ha parlato al 'Corriere dello Sport': "Conobbi Spalletti su un lettino d’infermeria. Cominciò a dare capocciate al muro..."

David Pizarro ha costruito gli anni migliori della sua carriera sicuramente a , sotto la gestione di Luciano Spalletti. E raccontandosi ai microfoni del 'Corriere dello Sport', il 'Pek' parla soprattutto della squadra giallorossa e dell'allenatore di Certaldo.

Si parte proprio dal primo incontro con Luciano Spalletti, che è tutto un programma.

"Ci siamo conosciuti su un lettino d’infermeria a Udine. Io ero infortunato, lui entra per parlare a un dottore che gli comunica che Alberto non ce la fa. Stavamo lottando per la salvezza. Luciano comincia a dare capocciate al muro. Sul serio, non tanto per dire. Questo è stato il primo impatto tra noi. E poi ci siamo voluti bene, litigando anche eh. Perché lui ha un caratteraccio, ma anche io".

David Pizarro dall' poi andò all' e a distanza di anni spiega anche chiaramente il perché.

"Ho fatto il giro largo, solo per una scelta di Pozzo. Siccome Spalletti andò via da Udine litigando con tutti, il patron mi disse che non mi avrebbe mai venduto a una squadra di Luciano. Così feci un anno all'Inter e poi chiesi di andare alla Roma.

Alla Roma ho avuto un solo grande rimpianto. Lo scudetto del 2010. I pianeti non si allinearono in quel campionato. E pensare che avevamo costruito un miracolo con 12-13 giocatori".

Infine, Pizarro spera di vedere nuovamente Spalletti sulla panchina della Roma e commenta con queste parole la scelta dell'Inter di affidare la guida tecnica ad Antonio Conte.