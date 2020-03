Pizarro su De Rossi al Boca: "Volevo andare a trovarlo ma comanda la moglie..."

David Pizarro commenta l'addio di Daniele De Rossi al Boca Juniors: "Mi sarebbe piaciuto vederlo ma da lui comanda la moglie. Ci conoscevamo bene".

Per anni hanno formato una delle coppie di centrocampo più apprezzate e forti della : David Pizarro e Daniele De Rossi hanno condiviso sei anni di dal 2006 al 2012, vincendo due Coppe e una .

Le loro strade si sono divise con l'addio del cileno per volare in tra le file del , prima di tornare in Italia per sposare il progetto della .

Intervistato da 'Sky Sport', Pizarro ha avuto modo di parlare dell'ex compagno di squadra e capitano giallorosso, in particolare della sua separazione col Boca Juniors che ne ha decretato la fine della carriera.

"L'ho visto motivato, avevo intenzione di andare a trovarlo in ma a casa sua comanda la moglie. E' uno dei centrocampisti più forti con cui ho giocato: sono stato accanto a lui per tanti anni, ci conoscevamo a memoria. Per diverso tempo abbiamo composto una bella coppia in Italia e in Europa".

Il 'Pek' annunciò l'addio al calcio giocato nel 2018 dopo l'esperienza in patria all'Universidad de Chile, club in cui aveva militato all'inizio del millennio.