Più di Verratti: Rongier ruba la scena - The Ligue 1 Performance Index

Il Nantes torna finalmente a sorridere, grande prova per Rangier. Per il PSG ottime prove di Nkunku e Verratti, inseriti nella top dieci.

E' sicuramente un momento complicato per il Nantes, con la triste scomparsa di Emiliano Sala, il loro amico e capocannoniere in questa stagione, in concomitanza con un difficile periodo di forma che li ha visti scendere in classifica in Ligue 1.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Domenica però il Nantes ha avuto uno scatto d'orgoglio, battendo il Bordeaux 1-0. Nicolas Pallois è stato autore del goal, ma a rubare la scena ci ha pensato Valentin Rongier. Il centrocampista ha giocato con talmente tanta qualità da concludere questa settimana in cima all'Index Ligue 1 Opta Performance, una classifica che misura le prestazioni dei giocatori, da 1 a 100.

Rongier, metronomo del centrocampo, ha toccato 62 volte la palla e vinto 16 contrasti concludendo con un punteggio di 94,9: migliore di qualsiasi altro giocatore del campionato. Oltre a lui il Nantes deve ringraziare Costil, decisivo con diverse parate e arrivato così al decimo posto dell'Index.

In seconda posizione spazio per il Reims e il suo attaccante, Remi Oudin. Promosso dalla Ligue 2 la scorsa stagione, il club ha goduto di una notevole stagione sotto la guida di David Guion: ora a caccia dell'Europa.Questa improbabile lotta europea è stata aiutata domenica da una splendida vittoria per 4-2 contro il Montpellier. Protagonista anche Chavarria, appena tornato dopo un infortunio al viso. Nonostante il brutto k.o, in classifica anche Laborde. A completare il podio invece c'è Christopher Nkunku, in rapida ascesa al PSG.

A proposito di Verratti, il centrocampista si prende il sesto posto della classifica, mentre Goncalves, Lopes e Guirassy completano il resto della top dieci. Quest'ultimo è stato essenziale per il successo di misura ottenuto dal suo Amiens contro il Nizza.