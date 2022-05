Più di 2000 minuti, zero reti: Embarba da record negativo in Europa

L'esterno d'attacco dell'Espanyol non ha segnato nemmeno una rete nel 2022/2023: 34 partite, zero goal. Una stagione da dimenticare.

Quattro punti di vantaggio rispetto alla terzultima in classifica, la retrocessa Granada, e salvezza raggiunta. L'Espanyol giocherà il 2022/2023 nella Liga, dopo un'annata di sofferenza e nessuna grande speranza di andare oltre l'obiettivo iniziale. Uno dei peggiori attacchi del campionato, aggrappatosi al fiuto del goal di Raul de Tomas, capace di segnare praticamente metà dei goal (17 su 40).

Quando De Tomas non ha timbrato il cartellino, l'Espanyol difficilmente ha ottenuto punti. Centrocampisti offensivi ed ali, infatti, non hanno avuto modo di aiutare concretamente il club catalano in zona goal: basti pernsare ad Adrian Embarba, il giocatore con più minuti d'Europa senza mai segnare.

Tra gli attaccanti, infatti, Embarba è quello ad aver giocato di più senza mai trovare la via del goal: 2128 minuti in stagione nelle varie competizioni con la maglia dell'Espanyol e zero reti. Un dato da record, che lo pone al primo posto di questa speciale, e complicata, classifica di rendimento.

Titolare come attaccante esterno a sinistra o a destra, Embarba ha faticato non solo in zona goal, tanto da non trovare mai la rete, ma anche come assistman: appena due passaggi decisivi in tutta la stagione, complice anche una prima parte da imprescindibile, in attesa della svolta, tramutatasi in una seconda continuamente in ballottaggio.

Man mano, infatti, Embarba ha alternato gare da titolare a match da subentrante, ma alla fine non ha comunque trovato il goal nè in campionato, nè in Coppa del Re: 34 partite, zero goal. Certo, non è mai stata un'ala da doppia cifra, ma in passato ha comunque messo insieme 44 realizzazioni con Espanyol e Rayo Vallecano.

Classe 1992, Embarba continuerà ancora con l'Espanyol, per spezzare la maledizione del goal. Un tabù che spesso coinvolge anche i più interessanti prospetti, basti pensare a Boga: anche l'atalantino ha chiuso senza reti il 2021/2022 in campionato, riuscendo però a timbrare in Europa League.

Embarba, invece, ha concluso l'intera annata senza nemmeno una rete: come Bryan Gil del Valencia o Robin Hack dell'Arminia Bielefeld. Nessuno di loro due, secondo e terzo per minuti senza goal, ha superato i 2000 minuti.