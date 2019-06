Pisa-Triestina dove vederla: Rai, Sportitalia o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Pisa contro Triestina per l'andata della finale dei playoff di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Pisa e Triestina si contendono la promozione in Serie B. In Toscana via alla finale d'andata dei playoff di Serie C, così da poter ottenere uno degli ultimi due pass disponibili per la prossima stagione: insieme alla vincente, avanti anche una tra Trapani e Piacenza.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il Pisa non gioca la Serie B dal 2009, quando retrocedette e venne escluso dai professionisti al termine della stagione. Lunga assenza anche per la Triestina, che ha passato una storia simile tra C e Serie D dopo essere retrocessa dalla cadetteria nel 2011.

In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Triestina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

PISA-TRIESTINA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Pisa-Triestina DATA 5 giugno 2019, 20.30 DOVE Arena Garibaldi, Pisa ARBITRO Ivan Robilotta TV Eleven Sport STREAMING Eleven Sports

ORARIO PISA-TRIESTINA

La finale playoff di Serie C si giocherà alle 20:30 in quel dell'Arena Garibaldi di Pisa: i padroni di casa sfideranno la Triestina nella gara d'andata per determinare chi accederà alla prossima Serie B insieme a Virtus Entella, Stabia e Pordenone.

Pisa-Triestina non sarà tramessa in diretta televisiva, ma solamente via grazie al sito e all'applicazione di Eleven Sports. Chi non potesse usufruire di tale servizio potrà attendere la differita della gara, alle 22:30 su Rai Sport. Match trasmesso in diretta per la regione Toscana su Rai 3.

Pisa-Triestina verrà tramessa da Eleven Sports, sia sul sito, sia scaricando l'app. La gara, che potrà essere acquistata singolarmente oppure con tutto il pacchetto dei playoff, sarà disponibile per la visione utilizzando smartphone, pc o tablet nella giornata di mercoledì. Streaming anche su RaiPlay, dove gli utenti possono guardare tutti i programmi della Rai senza registrazione e gratis.

PISA-TRIESTINA IN DIRETTA SU GOAL

In diretta testuale di Goal andrà in onda la finale dei playoff tra Pisa e Triestina: aggiornamenti per tutta la serata, dalle formazioni ufficiali al racconto dei novanta di gioco minuto per minuto, così da tenere aggiornati tutti i fans su ogni aspetto della gara.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Procaccio, Maracchi, Coletti, Mensah; Granoche, Costantino.