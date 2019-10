Pisa-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa sfida la Salernitana nella 10ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pisa di Luca D'Angelo sfida in casa la di Gian Piero Ventura in una delle gare più interessanti della 10ª giornata infrasettimanale di Serie B. I toscani, reduci dal k.o. nel derby con il , sono quattordicesimi in classifica con e a quota 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, mentre i campani si trovano al 4° posto assieme a e con 15 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 16 precedenti in Serie B fra le due squadre prevalgono i pareggi, ben 9, a fronte di 4 successi del Pisa e 3 della Salernitana. I nerazzurri vengono da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, i granata hanno ottenuto una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta negli ultimi 4 turni.

Il tecnico dei granata, Gian Piero Ventura, è un ex del confronto, avendo guidato il Pisa per 2 stagioni, dal 2007 al 2009. Michele Marconi con 7 reti è il bomber dei toscani e il capocannoniere della Serie B, mentre Sofian Kiyine è il miglior marcatore dei granata con 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PISA-SALERNITANA

Pisa-Salernitana si disputerà la sera di martedì 29 ottobre 2019 nel palcoscenico dell'Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Giacomo Camplone della sezione di , è in programma per le ore 21.00. Sarà il 17° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Pisa-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'interno campionato di Serie B. I suoi clienti potranno seguirla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Pisa-Salernitana sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Dario Mastroianni.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Pisa-Salernitana in diretta streaming su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e la partita integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

D'Angelo schiererà i suoi a specchio rispetto alla Salernitana, dunque con il 3-5-2. In attacco spazio all'esperto bomber Moscardelli accanto al capocannoniere del torneo Marconi. A centrocampo Belli e Lisi saranno i due esterni, con Gucher playmaker e Marin e Minesso interni ai suoi lati. Dietro, davanti al portiere Gori, una linea a tre con Meroni, Aya e Benedetti. Birindelli è squalificato dopo l'espulsione nel derby con il Livorno, mentre sarà indisponibile per infortunio il solo Varnier in difesa.

Ventura darà fiducia davanti al tandem composto da Djuric e da Jallow. In mediana probabile spostamento a sinistra per Kiyine, con l'inserimento di Lombardi sull'out di destra. Di Tacchio sarà il regista, Dziczek si candida ad una maglia da titolare come mezzala destra, mentre Minesso sarà la mezzala sinistra. La difesa vedrà Meroni, Aya e Benedetti comporre la linea a tre davanti all'estremo difensore Micai.

PISA (3-5-2): Gori; Meroni, Aya, Benedetti; Belli, Marin, Gucher, Minesso, Lisi; Moscardelli, Marconi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Dziczek, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow.