Pisa-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa sfida il Pordenone nel Monday Night della 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pordenone 2° in classifica di Attilio Tesser fa visita al Pisa di Luca D'Angelo nel posticipo del lunedì della 14ª giornata di Serie B. I friulani sono stati raggiunti da , e a quota 22 punti e hanno ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i toscani si trovano al 13° posto con e con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Quella dell'Arena Garibaldi sarà la prima sfida fra le due formazioni in Serie B, essendo i neroverdi una matricola del torneo cadetto. Le due squadre si sono tuttavia fronteggiate 2 volte in gare ufficiali in Serie C ed entrambe le partite si sono concluse con un successo dei nerazzurri.

Il Pordenone è reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Pisa ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate. Michele Marconi è il bomber dei nerazzurri con 8 reti realizzate, Luca Strizzolo, autore di 4 goal, è invece il giocatore più prolifico dei Ramarri del Noncello. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PISA-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PISA-PORDENONE

Pisa-Pordenone si disputerà la sera di lunedì 2 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Il posticipo Pisa-Pordenone sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Pisa-Pordenone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Pisa-Pordenone in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

D'Angelo si affiderà al 4-3-2-1 e punterà in attacco sul bomber Marconi sostenuto sulla trequarti da Masucci e Fabbro. Partiranno dalla panchina il giovane Asencio e il veterano Moscardelli. A centrocampo De Vitis sarà il playmaker, con Siega e Pinato ad agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Gori, coppia centrale formata da Aya e Benedetti, con Belli e Lisi terzini. Indisponibili per infortunio i centrocampisti Izzillo e Di Quinzio e i difensori Meroni e Varnier.

Modulo speculare per Tesser, che avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti spazio dal 1' a Candellone come centravanti, con Chiaretti e Strizzolo a sostegno sulla trequarti. A centrocampo il sardo Burrai sarà il regista, con Misuraca e Pobega mezzali. Fra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre in difesa Almici e De Agostini dovrebbero essere i due terzini e Camporese farà coppia centralmente con Barison.

PISA (4-3-2-1): Gori; Belli, Aya, Benedetti, Lisi; Siega, De Vitis, Pinato; Masucci, Fabbro; Marconi.

PORDENONE (4-3-2-1): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti, Strizzolo; Candellone.