Pisa-Parma dove vederla: Sky, DAZN, Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Pisa ospita il Parma nel turno infrasettimanale di Serie B.

Il Pisa, dopo il blitz vincente in casa del Monza, torna ad esibirsi davanti al proprio pubblico ospitando il Parma.

Il successo in terra brianzola, griffato dalla rete di Puscas e dall'autorete di Pedro Pereira, proietta i toscani al secondo posto a braccetto con la Cremonese e a -1 dalla capolista Lecce.

All'Arena Garibaldi arriva un Parma in evidente difficoltà e reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima in ordine cronologico maturata in casa contro la Ternana.

Per la truppa Iachini la classifica recita: quattordicesimo posto con cinque lunghezze di margine sulla zona playout.

La gara d'andata, giocata al Tardini, si è chiusa sul risultato di 1-1: vantaggio ospite targato Lucca e pari emiliano di Del Prato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pisa-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-PARMA

Pisa-Parma si giocherà martedì 22 febbraio 2022 all'Arena Garibaldi di Pisa. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE PISA-PARMA IN TV

Pisa-Parma verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad una console come Xbox, PlayStation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match verrà trasmesso in diretta anche su Sky. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match è Sky Sport (canale 253 satellite).

Si potrà seguire Pisa-Parma anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, la cui app è visibile anche attraverso smart tv.

PISA-PARMA IN DIRETTA STREAMING

Il match tra toscani ed emiliani potrà essere seguito anche in diretta streaming sia su DAZN che su Sky: gli abbonati DAZN dovranne scaricare l'app o collegarsi al sito ufficiale. Lo stesso potranno fare gli abbonati Sky affidandosi a Sky Go.

Si potrà usufruire anche dell'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN e Sky non hanno ancora annunciato il nome dei telecronisti e delle rispettive seconde voci che commenteranno il match di Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-PARMA

Pisa con il tridente Torregrossa-Sibili-Puscas, a centrocampo Nagy in regia con Marin e Vasquez interni. In difesa Leverbe e Caracciolo schermano Nicolas, mentre i terzini saranno Hermannsson e Beruatto.

Iachini si affida al tandem Bonny-Simy ispirati tra le linee da Man. A centrocampo Bernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. In difesa Osorio, Danilo e Cobbaut davanti a Buffon.

PISA(4-3-3): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Vasquez; Torregrossa, Sibili, Puscas. All. D’Angelo.

PARMA(3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Bernabe, Juric, Rispoli, Vasquez; Man; Bonny, Simy. All. Iachini.