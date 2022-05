Pisa-Monza, finale playoff Serie B: i goal in trasferta valgono doppio? Il regolamento

Pisa e Monza si contendono l'ultimo posto nella prossima Serie A: facciamo chiarezza sulla valenza dei goal in trasferta tra andata e ritorno.

E' andato al Monza il primo atto della finale dei playoff di Serie B: Pisa sconfitto per 2-1 e punito dalle reti di Mota Carvalho e Gytkjaer, di Berra allo scadere l'acuto che tiene in vita i toscani nerazzurri.

Brianzoli un po' più vicini alla prima storica promozione in Serie A, traguardo che darebbe ulteriore lustro alla gestione di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, fautori di un progetto che ha regalato fin qui tante soddisfazioni al popolo biancorosso.

Domenica sera il ritorno in programma allo stadio 'Anconetani-Arena Garibaldi' di Pisa, con la seria possibilità che al termine del doppio confronto sia riscontrata una parità di goal realizzati tra le due squadre: in quel caso cosa accadrebbe e, nello specifico, le marcature siglate in trasferta avrebbero valenza doppia? Scopriamolo insieme.

FINALE PLAYOFF SERIE B: I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

Da quest'anno, in tutte le proprie competizioni, l'UEFA ha deciso di eliminare la valenza doppia del goal in trasferta, regola a cui si adeguerà anche la Lega Serie A a partire dalla prossima stagione con la novità presente in Coppa Italia.

Ma in Serie B come funziona? Ebbene, già da qualche anno alle reti segnate fuori casa viene data la stessa importanza di quelle realizzate tra le mura amiche e, nel caso della finale dei playoff Pisa-Monza, il concetto è abbastanza chiaro.

Forti del 2-1 dell'andata, i lombardi avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass e volare in Serie A: basterà non perdere per festeggiare, mentre il Pisa dovrà gioco forza vincere con almeno due goal di scarto per tornare tra i grandi 31 anni dopo l'ultima volta.

Qualora i ragazzi allenati da D'Angelo dovessero vincere ma con una sola rete di scarto, il match si prolungherebbe ai tempi supplementari e agli eventuali rigori: la discriminante è individuata nel numero di punti totalizzati al termine della stagione regolare che, sia per il Pisa che per il Monza, si attesta a 67.

Niente promozione diretta al termine dei 90' per il Pisa in caso di successo per 1-0, così come non potrà fare festa il Monza con un ko di misura con almeno due marcature all'attivo.