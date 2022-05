Pisa-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Pisa riceve il Monza nella gara di ritorno della finale playoff di Serie B: dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

PISA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Pisa-Monza

• Data: 29 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Finale di ritorno dei playoff di Serie B: Pisa e Monza si giocano il tutto per tutto in ottica promozione in Serie A.

Il primo atto dell'U-Power Stadium è andato ai brianzoli: 2-1 il risultato finale, frutto delle reti di Mota Carvalho e Gytkjaer, precedenti al sigillo nel finale di Berra per i nerazzurri.

Proprio il colpo di testa del difensore ha edulcorato la serata del Pisa, costretto comunque a vincere nel ritorno in programma in Toscana domenica: un successo con un goal di scarto allungherebbe la disputa ai supplementari ed eventuali rigori.

Due risultati su tre a disposizione invece per il Monza, un po' più vicino alla prima promozione in Serie A della sua storia.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO PISA-MONZA

Pisa-Monza si giocherà domenica 29 maggio 2022 all'Arena Garibaldi di Pisa. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.30.

DOVE VEDERE PISA-MONZA IN TV

La sfida tra Pisa e Monza verrà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Match trasmesso in diretta anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

La terza opzione è rappresentata da Helbiz Live, che permetterà la visione della della gara su app scaricabile su moderne smart tv.

PISA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Il confronto decisivo tra Pisa e Monza sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go, per i soli clienti Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso.

Anche DAZN trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma.

Anche Helbiz Live permetterà la visione in streaming, collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app.

Il racconto e le emozioni di Pisa-Monza saranno disponibili anche su GOAL grazie alla diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-MONZA

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Sibilli. All. D'Angelo

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.