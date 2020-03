Pisa-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa sfida il Livorno nel Derby della Meloria della 28ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pisa di Luca D'Angelo e il di Roberto Breda si sfidano nell'atteso Derby della Meloria, fra i match clou della 28ª giornata di Serie B. La partita si giocherà a porte chiuse senza la presenza di tifosi sugli spalti in ottemperanza delle disposizioni del Governo per l'emergenza Coronavirus.

In palio punti pesanti in chiave salvezza. Il Pisa è 12° assieme a e Stabia con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, il Livorno invece è ultimo con soli 18 punti e un cammino di 4 successi, 6 pareggi e ben 17 sconfitte.

Nei 25 precedenti giocati in Serie B fra le due squadre toscane, gli amaranto sono in vantaggio con 9 successi a fronte di 5 vittorie nerazzurre, ma a prevalere sono i pareggi, ben 9.

Il Pisa viene da 3 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 4 gare disputate, il Livorno invece ha ottenuto 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate. Michele Marconi è il miglior realizzatore dei nerazzurri a quota 10 goal, mentre Manuel Marras è il giocatore più prolifico degli amaranto con 7 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Livorno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PISA-LIVORNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Livorno

Pisa-Livorno Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PISA-LIVORNO

Pisa-Livorno si disputerà il pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, a porte chiuse. Il fischio d'ìnizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 26° Derby della Meloria nel campionato di Serie B.

Il Derby della Meloria Pisa-Livorno sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli abbonati DAZN avranno inoltre la possibilità di seguire il Derby toscano Pisa-Livorno in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

D'Angelo si affiderà al 4-3-1-2 e dovrà fare a meno dell'infortunato Varnier e di ben 3 giocatori squalificati: Siega, Marin e Belli, quest'ultimo espulso nel recente match contro il . Davanti al portiere Gori, in difesa Caracciolo e Simone Benedetti saranno i due centrali, con Pisano e Lisi terzini. A centrocampo De Vitis si occuperà della regia, con Gucher e Pinato mezzali. In attacco Soddimo sarà il trequartista alle spalle della coppia Masucci-Marconi.

Breda dovrebbe schierare gli amaranto con il 3-4-3. In attacco Ferrari sarà la punta centrale, con Marras e Marsura ai suoi lati come esterni offensivi. La linea mediana vedrà Awua e Luci interni, con Del Prato e Porcino sulle fasce. Fra i pali giocherà Plizzari, mentre Di Gennaro, Silvestre e Bogdan formeranno la difesa a tre. Indisponibili i soli Stoian e Brignola in attacco, entrambi ai box per infortunio.

PISA (4-3-1-2): Gori; Pisano, Caracciolo, S. Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Soddimo; Masucci, Marconi.

LIVORNO (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Awua, Luci, Porcino; Marras, F. Ferrari, Marsura.